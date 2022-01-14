Депутат Госдумы Иванов: в минздраве есть планы сделать платной реабилитацию после ковида для непривитых

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14 января 2022, 15:43 Источник: Facebook

Вакцинация, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

В правительстве есть планы с марта этого года сделать первую прививку от COVID-19 и реабилитацию после перенесенной болезни для невакцинированных платными. Об этом в своем Facebook написал депутат Госдумы Максим Иванов.

«В правительстве есть желание с марта этого года сделать прививку от коронавируса платной. Антиваксер? Плати!» - написал парламентарий.

Платной, по словам Иванова, может стать и реабилитация после ковида для тех, кто не был привит. «Переболев коронавирусом, притом весьма тяжело, они обычно бегут за срочной реабилитацией. Чтобы, потратив врачебное время и ресурсы, снова выйти в интернет и убеждать всех, что "и без прививки выжить можно". Хватит. Уже весной реабилитация после COVID-19 для непривитых тоже может стать платной»,- сообщил Иванов.

Депутат рассказал также, что граждане США платят за вакцину 40 долларов (почти 3000 рублей), а «Спутник» за рубежом стоит порядка 20 долларов (1500 рублей).

Он призвал всех, кто еще не сделал прививку, сделать это сейчас, потому что «в скором времени сделать это бесплатно уже не получится».

Комментируя свой пост журналистам издания Znak.com, Максим Иванов уточнил, что платные вакцинация и реабилитация - это пока только планы минздрава, документально инициатива еще не оформлена.

Ранее в ВОЗ сообщили, что максимальный риск заражения омикрон-штаммом грозит непривитым людям, пожилым и людям с сопутствующими заболеваниями.

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