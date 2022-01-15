Реконструкция Политехнического музея в Москве может затянуться до 2025 года

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15 января 2022, 19:05 Источник: rbc.ru

Фото: соцсети

Политехнический музей в центре Москвы закрыт уже девять лет. Он является памятником истории и культуры федерального значения и внесен в список особо ценных объектов наследия России. По информации, размещенной на сайте госзакупок, работы по его реставрации и реконструкции должны завершиться до 1 июля 2022 года. Между тем по данным Федеральной адресной инвестиционной программы, музей будет открыт только в 2025 году. За все время после его закрытия стоимость работ выросла в 2,5 раза.



В пресс-службе Политехнического музея сообщили, что 2025 год является максимальным сроком открытия. Выставочная программа в честь 150-летия музея, которое отмечается в этом году, будет проходить на других площадках.



Первоначальный контракт с «Евро Хоум Билдинг» (ныне «Политехстрой») на подрядные работы, заключенный осенью 2013 года, составлял 7,3 млрд руб. Стоимость действующего контракта выросла до 10,7 млрд руб., из которых подрядчик выполнил работы на 5,4 млрд руб. После изменений, внесенных в документацию проекта в 2020 году, общая стоимость работ выросла до 18,2 млрд руб.



В пресс-службе уточнили, что объем работ по реконструкции здания Политехнического музея оказался существенно больше, чем предполагалось изначально. Так, после изменения документации в проекте появились новые подземные этажи и светопрозрачная кровля над внутренними дворами. Из-за пандемии и связанных с ней ограничений замедлились темпы работ, увеличились стоимость материалов и затраты на зарплату рабочих.



Увеличение финансирования проекта пока не утверждено. В настоящее время идут работы по внесению изменений в постановление правительства «О развитии Политехнического музея», которое было издано еще в 2010 году, чтобы изменить сроки проекта и объем бюджетных ассигнований. В пояснениях к ФАИП указано, что «Политехстрой» выполнил основные работы по предыдущей версии проекта. Но, поскольку контракт с генподрядчиком не учитывает изменения от 2020 года, музей не может принимать и оплачивать эти работы. Для этого нужно внести изменения в госконтракт по откорректированному проекту.



«Однако в связи с недофинансированием в настоящее время проекта бюджетными средствами в полном объеме такая возможность отсутствует. Принимать и оплачивать работы не представляется возможным»,- сообщается в документе.



Известно, что до августа 2021 года заказчиком работ по реконструкции было Минкультуры. После эта функция перешла музею.



Первоначально открытие музея планировалось в 2017 году. Большую часть времени музеем руководила Юлия Шахновская, дочь бывшего зампреда правления ЮКОСа Василия Шахновского. Она стала гендиректором в 2009 году, а в декабре 2020 года ее сменила бывший исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности Елена Проничева.



По сообщению пресс-службы Политехнического музея, к 2020 году фасадам вернули исторический облик, была обустроена подземная часть здания, комплекс подключили к коммуникациям. В 2021 году в здании прокладывали сети, реставрировали интерьеры.



За время реконструкции несколько раз сменились владельцы генподрядчика проекта. Учредителем «Политехстроя» была юрист Юлия Галуева. В 2017-м компания перешла под контроль банка «Российский капитал», который годом позже был присоединен к госкомпании «Дом.РФ». С декабря 2019 года «Политехстрой» принадлежит совладельцу группы «Гута» (производит шоколад «Аленка», управляет комплексом «Красный Октябрь», владеет недвижимостью в Москве и на Сейшелах) Артему Кузнецову.





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