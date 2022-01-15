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Мошенники стали обманывать россиян, предлагая им привязать QR-код к странице на «Госуслугах»

, 14:02 Источник: Коммерсантъ

Мошенники стали обманывать россиян, предлагая им привязать QR-код к странице на «Госуслугах»
QR-код, Sebastian Willnow/dpa

Телефонные мошенники в России недавно разработали новую схему обмана граждан, при помощи которой они имеют возможность получить доступ к личным кабинетам пользователей на портале "Госуслуг".

Согласно последней информации, злоумышленники звонят по телефону россиянам и представляются сотрудниками портала. Мошенники предлагают гражданам привязать свой QR-код к странице на сайте "Госуслуг", а чтобы сделать это, они просят назвать секретный код из СМС.

Как сообщает "Коммерсантъ", впоследствии аферисты легко входят в аккаунт пользователя и получают доступ к его личным данным. Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов обратил внимание на то, что бдительность людей притупляет то, что мошенники не просят перевести деньги и не предлагают оформить кредит.

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