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В Москве задержали троих обвиняемых в обмане пенсионерок более чем на миллион рублей

, 15:27

В Москве задержали троих обвиняемых в обмане пенсионерок более чем на миллион рублей
полицейский, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин сообщил о задержании обвиняемых в мошенничестве в отношении трех пенсионерок на общую сумму 1 миллион рублей.

Установлено, что один из злоумышленников звонил на домашний телефон пожилым москвичкам, представлялся участковым инспектором и сообщал, что в районе якобы действует группа мошенников, обманывающая пенсионеров. Он настоятельно рекомендовал собеседницам сообщать ему, если они станут свидетельницами или участницами подобных происшествий.

Владимир Васенин в разговоре с Агентством городских новостей "Москва" заявил, что впоследствии по совету "инспектора" пожилые жительницы столицы обналичивали свои сберегательные счета, а дома упаковывали деньги в пакеты и передавали их мошенникам, выбрасывая из окна. После получения наличных аферисты переставали выходить на связь.

К настоящему моменту задержаны подозреваемые в совершении преступлений – 22-летний москвич и двое приезжих в возрасте 29 и 26 лет. В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

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