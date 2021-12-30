В Москве возбудили уголовное дело против мошенников, которые внесли в банкомат сувенирные купюры на 12 млн рублей

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30 декабря 2021, 11:12 Источник: АГН Москва

Банкомат, Anton Gyngazov/globallook.com

В Москве возбуждено уголовное дело против мошенников, которые внесли на свои счета через банкомат сувенирные купюры на сумму 12 млн рублей, а затем обналичили их.

Инцидент произошел в Красносельском районе столицы. Неизвестные внесли в банкомат «Экспобанка» обработанные сувенирные купюры номиналом 5 тысяч рублей на общую сумму в 12 млн 735 тысяч рублей. На купюрах имелись надписи «не является платежным средством». «Деньги» зачислены на счета, принадлежащие молодым людям от 20 до 23 лет из Луховиц, Зарайска и Кемерово. Все средства были после этого обналичены.

Сотрудники банка, обнаружив вброс фальшивых купюр, обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «кража, совершенная группой лиц в особо крупном размере», максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее 14 декабря МВД сообщило об ограблении банка в Екатеринбурге. Злоумышленник унес 10 млн рублей.

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