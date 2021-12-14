В МВД сообщили об ограблении банка в Екатеринбурге

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14 декабря 2021, 20:52

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Екатеринбурге во вторник неустановленный пока злоумышленник ограбил банк. По данным МВД, мужчина зашёл в отделение Home Credit Bank на улице Декабристов вечером, когда посетителей в банке уже не было.

Злодей произвел один выстрел в воздух. Преступник забрал 10 миллионов рублей и быстро покинул с ними банк. Работники банка не пострадали. На месте происшествия уже работают сотрудники полиции. Официальный представитель екатеринбургского полиции Валерий Горелых сообщил, что в ближайшее время представители МВД примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, вероятно, по ст.162 УК РФ "Разбой с применением оружия". Грабителю грозит до 10 лет лишения свободы.

Судя по записи с камер видеонаблюдения, на вид злоумышленнику около 50 лет, рост 180—185 сантиметров. Одет: синяя кофта и чёрная куртка с капюшоном.

Кассир банка Анна Григорьева, которую искали в Красноярском крае с пропавшими миллионами, во вторник явилась в полицию.

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