В МВД сообщили о явке в полицию подозреваемой в присвоении денег кассирши банка в Ачинске Анны Григорьевой

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14 декабря 2021, 15:22 Источник: МВД

Анна Григорьева, фото: Telegram канала SHOT

Кассир банка Анна Григорьева, которую искали в Красноярском крае, во вторник явилась в полицию.

О пропаже 30-летней жительницы Ачинска, работавшей в банке, в полицию декабря заявила её мать. В тот же день ранее в дежурную часть МО МВД России «Ачинский» поступило сообщение от руководителя кредитно-кассового офиса банка о хищении 15 млн рублей, 49 тысяч 500 долларов и 49 тысяч 200 евро из кассы.

Полиция, родственники, волонтёры начали икать Анну Григорьеву.

13 декабря федеральные телеканалы показали передачи, посвящённые этой теме. Супруг банковской кассирши прилетел из Ачинска в Москву, Денис Григорьев прошёл проверку на полиграфе. Была версия, что Анны нет в живых, и к её гибели может быть причастен муж.

Сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что подозреваемая в похищении денег из кассы девушка пришла в полицию после разговора правоохранителей с её матерью.

По данным МВД, для оказания помощи в раскрытии преступления в МО МВД России «Ачинский» были направлены сотрудники Управления угрозыска ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

Оперативниками ещё раз были отработаны родственные и другие связи подозреваемой. Проанализировав полученные материалы, один из сотрудников угрозыска предположил, что мать подозреваемой знает о её местонахождении. Правоохранители решили ещё побеседовать с ней.

Во время разговора оперативнику удалось выстроить с матерью кассирши конструктивные отношения, и она убедила дочь перестать прятаться и прийти в полицию. Кассирша находится в отделе полиции, с ней работают сотрудники ОВД.

Следователи МВД возбудили уголовное дело по статье 160 Уголовного кодекса РФ «Присвоение или растрата».

Появилось видео, как кассир банка в Ачинске Анна Григорьева готовилась вынести сумку с миллионами из банка.

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