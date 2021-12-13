Аргументы Недели → Происшествия 13+

13 декабря 2021, 17:51 Источник: zapad24.ru, Газета.ру, КП

Анна Григорьева, фото: Telegram канала SHOT

Появилось видео, как кассир банка в Ачинске Анна Григорьева готовилась вынести сумку с миллионами из банка. 30-летняя девушка пропала с крупной суммой денег неделю назад. До сих пор о её местонахождении нет никакой информации.

В пятницу, 3 декабря, Анна Григорьева вернулась домой с работы. Есть видеозапись, запечатлевшая, как молодая женщина с большой сумкой спокойно и без усилий поднималась по лестнице в квартиру. По словам мужа кассирши Дениса, в выходные они дома отдыхали.

А соседка по лестничной площадке поделилась, что в семье в воскресенье был скандал. Детей у пары нет. Родители Григорьевой - предприниматели. Молодая семья не бедствовала. Они жили в своей квартире, у каждого был автомобиль.

Про Анну говорят, что она очень милая и спокойная девушка. В банке она работала кассиром восемь лет. Известно, что за несколько дней до исчезновения девушка пыталась совершить самоубийство. После приёма горсти таблеток она отправила СМС мужу. Анну госпитализировали, в больнице её откачали. На следующий день она, находясь в больнице, начала требовать, чтобы муж забрал её домой и угрожала, что выпрыгнет из окна. Супруг забрал женщину домой. Ночью, пока муж спал, Анна пропала.

Через три дня стало известно об исчезновении из кассы банка 15 миллионов рублей, 49,2 тысячи евро и 49,5 тысячи долларов. Всего около 23 млн рублей. Анну Григорьеву ищут полиция, волонтёры, родственники.

Правоохранители беседуют с супругом кассирши. Оказывается, он часто бывал в букмекерской конторе, а возле дома Дениса Григорьева периодически поджидали неизвестные люди. Выяснено, что у мужа пропавшей Анны накопились долги на 770 тысяч рублей. По слухам, он не работал, и им даже пришлось развестись.

Правоохранители не исключают версии, что в деле может быть замешан 23-летний племянник Анны. Также СМИ узнали, что у кассирши был почитатель из Красноярска. Мужа Анны проверили на полиграфе. Найдена её записка, в которой она подозрительно прощается с близкими людьми.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости