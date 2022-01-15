В России за сутки скончались 723 пациента с COVID-19
15 января 2022, 12:18
За сутки в России скончались 723 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последним данным оперштаба, в частности, за прошедшие 24 часа в Москве скончались 68 пациентов с коронавирусном нового типа, в Санкт-Петербурге – 62, в Московской области – 42. В общей сложности с начала пандемии жертвами заболевания в России стали 320 634 человека.
Ранее сегодня сообщалось, что в РФ за сутки выявили 27 179 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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