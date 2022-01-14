Голикова: с февраля ковид-сертификаты смогут получить те, кто привился зарубежной вакциной или переболел, не обращаясь к врачам

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14 января 2022, 20:02 Источник: ТАСС

Татьяна Голикова, Russian Government/globallook.com

С февраля 2022 года у тех, кто переболел ковидом бессимптомно, не обращался к врачам или привился иностранной вакциной, появится возможность получить ковид-сертификат по антителам. Об этом в пятницу рассказала на брифинге по ситуации с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, всем перечисленным категориям граждан нужно будет сдать тест на антитела. При их наличии будет выдан ковид- сертификат.

Те, кто после 1 января 2021 года сдавал положительный тест на COVID-19 и после этого не обращался к врачам, получат при наличии антител сертификат на один год. Тем, кто тест не сдавал и в клинику не обращался,- на полгода.

Что касается иностранцев и россиян, привившихся зарубежными вакцинами или переболевшими за рубежом, порядок будет следующий. «Либо иностранный гражданин, либо российский гражданин, переболевший за рубежом или вакцинированный иностранной вакциной, может приехать в Россию, пройти тест на антитела и получить сертификат на шесть месяцев, если антитела будут подтверждены», — заявила Голикова.

Ранее Татьяна Голикова сообщала, что после 1 февраля в случае, если у человека нет сертификата о вакцинации, общественные можно будет посещать при наличии отрицательного ПЦР-теста.

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