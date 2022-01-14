Омское ритуальное агентство предложило устраивать прощальный салют из праха усопших

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14 января 2022, 16:33 Источник: «МК в Омске»

Фото: pixabay.com

Омская ритуальная служба «Наследие» предложила родственникам умерших новую услугу — фейерверк из праха покойных. Соответствующее объявление опубликовано на странице компании ВКонтакте.

«Что делать с прахом после кремации?» - задаются вопросом авторы объявления. И предлагают устроить прощальный салют. «Прах кремированного засыпают в петарды и выстреливают ими в небо. Покойный рассеивается тысячами цветных огней в небесах»,- так описывается услуга.

Судя по реакции местных жителей в соцсетях, предложение ритуальщиков они пока не оценили. «Полнейший дебилизм»,- высказался один из омичей. «Совсем беда с башкой… а на Луну прах слабо отправить? Или не додумались еще до этого?» - говорится в другом комментарии.

В самой компании, предложившей новую услугу, заявили, что ничего нового они не придумали: подобные салюты давно уже практикуются в разных странах мира.

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