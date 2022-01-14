Начальника Радиотехнических войск ВКС Кобана арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере

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14 января 2022, 14:52 Источник: ТАСС

арест, фото: pixels.com

235 гарнизонный военный суд продлил арест начальнику Радиотехнических войск ВКС России генерал-майору Андрею Кобану. Офицер обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

«По версии следствия, он получил взятку в размере не менее 5 млн рублей от генерального директора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники. По решению 235 гарнизонного военного суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,- сообщил следователь ГВСУ СК РФ Виталий Дмитриев.

Кобану продлили арест до 20 апреля. Генерал находится в следственном изоляторе «Матросская тишина» в Москве с ноября прошлого года. Он снят с должности.

«Насколько мне известно, я снят с должности и выведен за штат. Кроме того, следователь в устной форме мне сообщил, что есть приказ заместителя главы Минобороны Николая Панкова о моем увольнении из вооруженных сил»,- рассказал в зале суда обвиняемый.

В свою очередь, представитель Главной военной прокуратуры Андрей Зеньков допустил появление новых эпизодов в деле Кобана после проведения необходимых следственных действий. Наказание по данной статье предусматривает до 15 лет лишения свободы со штрафом до 70-кратной суммы взятки.

Ранее сообщалось, что обвиняемая в мошенничестве экс-заместитель министра просвещения Марина Ракова спасла жизнь сокамернице в столичном СИЗО-6 «Печатники».

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