Обвиняемая в мошенничестве экс-замглавы Минпросвещения Ракова спасла жизнь своей сокамернице в СИЗО

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10 января 2022, 13:11 Источник: ТАСС

тюрьма, фото: pixels.com

Экс-заместитель министра просвещения Марина Ракова спасла жизнь сокамернице в столичном СИЗО-6 «Печатники». Об этом в понедельник, 10 января, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

«Одна из сокамерниц Раковой решила свести счеты с жизнью по неизвестным мне пока причинам. Когда бывшая чиновница это увидела, то оказала своей сокамернице первую помощь и позвала надзирателей, что помогло предотвратить трагедию»,- пояснила она.

Меркачева отметила, что сейчас Ракова находится в камере, рассчитанной на 40 человек. По ее словам, некоторые сокамерницы обвиняются в преступлениях, связанных с хранением или перевозкой запрещённых веществ, некоторые сами употребляли их до ареста.

Напомним, что экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Бывшая чиновница проходит по уголовному делу, которое было возбуждено по факту хищения денег, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Украденные средства были выделены на реализацию федерального проекта «Учитель года» нацпроекта «Образование».

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