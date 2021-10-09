Член ОНК рассказала об условиях содержания подозреваемой в мошенничестве Марины Раковой в ИВС

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9 октября 2021, 08:19 Источник: ТАСС

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Бывшая замглавы Министерства просвещения РФ, уволенная из Сбербанка Марина Ракова содержится в изоляторе временного содержания (ИВС) на Петровке, 38 с рецидивисткой.

Об условия содержания Раковой в ИВС рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по защите прав человека в местах принудительного содержания (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

Член ОНК сообщила, что Ракова находится в ИВС в унизительном положении. Правозащитница предполагает, что подозреваемую сознательно лишали все это время самого необходимого, и в первую очередь - воды.

Ева Меркачева узнала, что Марина Ракова пять часов находилась в камере с уголовницей, отсидевшей колонии более 20 лет за тяжкие преступления. По словам члена ОНК, рецидивистка демонстрировала Раковой приемы ближнего боя и рассказывала, что профессионально занимается боксом.

Согласно информации из открытых источников, ранее чиновница не была судима. Согласно закону "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", запрещено содержать людей, впервые оказавшихся в местах лишения свободы с теми, кто уже ранее сидел в тюрьмах.

Бывшая чиновница стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Она уже находится в стратусе обвиняемой.

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