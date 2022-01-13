Глава Счетной палаты Кудрин: в массовых выплатах россиянам из-за омикрон-штамма пока нет необходимости

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что пока рано говорить об изменениях в российской экономике из-за распространения нового варианта коронавируса «омикрон».
«Я не думаю, что именно сейчас нужно пересматривать прогноз ВВП или сейчас уже говорить о каких-то массовых выплатах. Пока нет, но если потребуется, то опыт у России уже есть»,- высказал он.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова выразила мнение, что в России не избежать нового подъёма заболеваемости новой коронавирусной инфекцией из-за омикрон-штамма.
Кроме того, в стране могут ввести полный локдаун в случае, если ежедневно в стране будут заболевать более 40 тысяч человек, поскольку это пик для системы здравоохранения.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.