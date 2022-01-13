Глава Счетной палаты Кудрин: в массовых выплатах россиянам из-за омикрон-штамма пока нет необходимости

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13 января 2022, 17:57 Источник: Экономика сегодня

человек в маске, Фото: Evgeny Sinitsyn/XinHua/globallookpress.com

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что пока рано говорить об изменениях в российской экономике из-за распространения нового варианта коронавируса «омикрон».

«Я не думаю, что именно сейчас нужно пересматривать прогноз ВВП или сейчас уже говорить о каких-то массовых выплатах. Пока нет, но если потребуется, то опыт у России уже есть»,- высказал он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова выразила мнение, что в России не избежать нового подъёма заболеваемости новой коронавирусной инфекцией из-за омикрон-штамма.

Кроме того, в стране могут ввести полный локдаун в случае, если ежедневно в стране будут заболевать более 40 тысяч человек, поскольку это пик для системы здравоохранения.

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