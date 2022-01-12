Голикова: нового эпидподъёма по коронавирусу в России не избежать

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12 января 2022, 20:41

человек в маске, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России не избежать нового подъёма заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Сейчас в стране активно распространяется омикрон-штамм.

«То, что происходит в мире и уже начало происходить в конце года у нас на территории России, - это распространение штамма «омикрон». Мы уже сейчас понимаем (и это очевидность, к сожалению...), что нового эпидемического подъёма нам не избежать»,- высказала она на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Голикова отметила, что сейчас главная задача властей - принять исчерпывающие меры по сдерживанию распространения инфекции.

Ранее сообщалось, что Путин дал правительству страны две недели для того, чтобы осуществить подготовку к очередному «удару» пандемии коронавируса нового типа.

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