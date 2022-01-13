В Магнитогорске в теплые помещения возле купелей пустят только привитых

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13 января 2022, 17:39 Анна Семенова

Тем, кто хочет окунуться с комфортом, нужно будет захватить QR-код. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

В праздник Крещения в городе металлургов будут соблюдаться противоэпидемиологические меры.

Как сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска, для верующих горожан организуют три купели. Все они будут расположены на водно-гребной базе спортклуба «Металлург-Магнитогорск» (Набережная, 5/1). Все желающие смогут совершить обряд омовения с 18 часов 18 января до 21 часа 19 января.

На месте будут нести службу врачи и спасатели, сотрудники полиции и ГИБДД. Чтобы купание в проруби было комфортным, рядом с купелями поставят отапливаемые палатки, где можно переодеться и согреться. Однако пустят туда только при наличии QR-кода.

Спасатели напоминают, что купание в стихийно организованных прорубях опасно для здоровья и жизни.

О том, где и когда можно будет окунуться в прорубь в Челябинске, читайте здесь.

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