В Магнитогорске в теплые помещения возле купелей пустят только привитых
13 января 2022, 17:39 Анна Семенова
В праздник Крещения в городе металлургов будут соблюдаться противоэпидемиологические меры.
Как сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска, для верующих горожан организуют три купели. Все они будут расположены на водно-гребной базе спортклуба «Металлург-Магнитогорск» (Набережная, 5/1). Все желающие смогут совершить обряд омовения с 18 часов 18 января до 21 часа 19 января.
На месте будут нести службу врачи и спасатели, сотрудники полиции и ГИБДД. Чтобы купание в проруби было комфортным, рядом с купелями поставят отапливаемые палатки, где можно переодеться и согреться. Однако пустят туда только при наличии QR-кода.
Спасатели напоминают, что купание в стихийно организованных прорубях опасно для здоровья и жизни.
О том, где и когда можно будет окунуться в прорубь в Челябинске, читайте здесь.
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