Шесть купелей откроют в Челябинске на Крещение

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

10 января 2022, 12:11 Анна Семенова

Купаться в проруби нужно осознанно. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Их организуют на трех водоемах

На сегодняшнем аппаратном совещании вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов озвучил, как будут организованы крещенские купания в Челябинске.

На трех городских водоемах прорубят шесть купелей: две на озере Смолино, две на Первом озере и две на Шершнях.

С 18:00 18 января до 15 часов 19 января здесь будут дежурить медики и спасатели.

Как правильно совершить крещенские купания

Необходимо перед омовением соблюдать пост

Важно исповедаться и причаститься, чтобы отпустить все плохое перед погружением

Тому, кто окунается в прорубь, необходимо снять все украшения, кроме нательного крестика

Во время вхождения в воду необходимо читать «Отче наш»

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости