Шесть купелей откроют в Челябинске на Крещение

На сегодняшнем аппаратном совещании вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов озвучил, как будут организованы крещенские купания в Челябинске.
На трех городских водоемах прорубят шесть купелей: две на озере Смолино, две на Первом озере и две на Шершнях.
С 18:00 18 января до 15 часов 19 января здесь будут дежурить медики и спасатели.
Как правильно совершить крещенские купания
Необходимо перед омовением соблюдать пост
Важно исповедаться и причаститься, чтобы отпустить все плохое перед погружением
Тому, кто окунается в прорубь, необходимо снять все украшения, кроме нательного крестика
Во время вхождения в воду необходимо читать «Отче наш»
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.