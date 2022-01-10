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Шесть купелей откроют в Челябинске на Крещение

, 12:11

Шесть купелей откроют в Челябинске на Крещение
Купаться в проруби нужно осознанно. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Их организуют на трех водоемах

На сегодняшнем аппаратном совещании вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов озвучил, как будут организованы крещенские купания в Челябинске.

На трех городских водоемах прорубят шесть купелей: две на озере Смолино, две на Первом озере и две на Шершнях.

С 18:00 18 января до 15 часов 19 января здесь будут дежурить медики и спасатели.

Как правильно совершить крещенские купания

  • Необходимо перед омовением соблюдать пост
  • Важно исповедаться и причаститься, чтобы отпустить все плохое перед погружением
  • Тому, кто окунается в прорубь, необходимо снять все украшения, кроме нательного крестика
  • Во время вхождения в воду необходимо читать «Отче наш»

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