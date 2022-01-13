Глава СК Бастрыкин: устроивший взрыв в православной гимназии в Серпухове Струженков признал вину

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13 января 2022, 16:05 Источник: РИА Новости

фото с места происшествия,Moscow Region Prosecutor Office/Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что Владислав Струженков, устроивший взрыв в православной гимназии при Серпуховском женском монастыре, признал свою вину в случившемся. В результате происшествия пострадали минимум десять человек.

«Изучение контента, которому отдавал предпочтение Струженков, опять же показало заинтересованность обвиняемого деструктивными течениями, пришедшими к нам из-за рубежа … Установлено, что он принес изготовленное самодельное взрывное устройство тротиловым эквивалентом 150 граммов и привел его в действие»,- пояснил глава СК.

Бастрыкин отметил, что 18-летнему мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом из хулиганских побуждений, и в незаконном изготовлении взрывного устройства. Сейчас проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей и обстоятельств произошедшего инцидента.

Напомним, что 13 декабря выпускник православной гимназии Владислав Струженков прошел на территорию Серпуховского монастыря и попытался совершить самоубийство. Молодо человек получил множественные ранения, также лишился одной ноги. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

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