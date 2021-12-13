Устроивший взрыв на территории женского монастыря в Серпухове находится в реанимации

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13 декабря 2021, 13:59 Источник: РИА Новости

фото с места происшествия, Serpukhov Administration/globallookpress.com

Старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий сообщила, что юноша, устроивший взрыв на территории Серпуховского женского монастыря, находится в реанимации.

«Ему проводят реанимационные мероприятия в больнице»,- пояснила она.

По данным Телеграм-канала «Shot», молодого человека в сопровождении полиции увезли с территории монастыря. 18-летний Владислав Струженков находится в тяжелом состоянии. После взрыва и полученных ранений бывший воспитанник православной гимназии потерял много крови. В машине скорой помощи его подключили к ИВЛ, а в больнице направили на КТ.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрыве на территории женского монастыря увеличилось до 12 человек. Один из пострадавших экстренно госпитализирован в больницу с рваными ранами и ожогом бедра.

Бывший выпускник Владислав С. совершил подрыв самодельной взрывчатки на входе в учебное заведение, которое расположено во владениях монастыря. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.

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