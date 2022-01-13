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Депутат Госдумы Выборный: вопрос возврата контроля за оборотом оружия МВД — очень дискуссионный

, 11:43 Источник: RT

Депутат Госдумы Выборный: вопрос возврата контроля за оборотом оружия МВД — очень дискуссионный
Фото: pixabay.com

Вопрос возвращения контроля за оборотом оружия министерству внутренних дел заслуживает внимания и дискуссии, заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Ранее сегодня председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил с предложением вернуть контроль за оборотом оружия МВД из Росгвардии. Как считает Выборный, дискуссия по этому вопросу важна, поскольку в обществе есть запрос на усиление контроля за оборотом оружия.

«Это очень дискуссионный вопрос. Крайне дискуссионный... Проблема не в том, что Росгвардия ненадлежаще осуществляет свои функции. Напротив, Росгвардия крайне тщательно относится к выполнению тех функций и задач, которые сегодня возложены на неё. Но их явно недостаточно», — заявил Выборный в беседе с RT.

По мнению парламентария, главной задачей является не вопрос того, кто именно будет осуществлять контроль: Росгвардия или МВД, - а в создании правовых механизмов, которые могли бы выявлять людей, приобретающих оружие с преступными целями.

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