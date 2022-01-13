Председатель СКР Александр Бастрыкин предложил вернуть контроль за оружием из Росгвардии в МВД

Аргументы Недели → Общество 13+

13 января 2022, 08:18 Источник: РИА Новости

Глава СКР Александр Бастрыкин, фото: Russian Investigative Committee, globallookpress.com

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил вернуть Министерству внутренних дел (МВД) из Росгвардии контроль за оборотом оружия и патронов. Бастрыкин объяснил инициативу СКР тем, что в связи с рядом резонансных происшествий в учебных заведениях в целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия необходимо восстановить процедуру осуществления ОВД контрольных функций за оборотом оружия.

Глава СКР также призвал усилить мониторинг сети Интернет на предмет экстремизма и терроризма. Как объяснил Бастрыкин, "анализ причин совершения ряда преступлений позволяет сделать вывод о необходимости принятия дополнительных мер для защиты национального информационного пространства".

По его словам, необходимо выявлять в Интернете материалы, связанные с вербовкой людей, в особенности молодежи, для противоправных действий, пропагандирующих терроризм и и экстремизм.

Напомним, 11 мая 2021 года в Казани бывший ученик гимназии №147 Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и открыл стрельбу. Погибли семеро школьников и два преподавателя. Оружие на 19-летнего Галявиева было зарегистрировано официально.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости