Председатель СКР Александр Бастрыкин предложил вернуть контроль за оружием из Росгвардии в МВД

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил вернуть Министерству внутренних дел (МВД) из Росгвардии контроль за оборотом оружия и патронов. Бастрыкин объяснил инициативу СКР тем, что в связи с рядом резонансных происшествий в учебных заведениях в целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия необходимо восстановить процедуру осуществления ОВД контрольных функций за оборотом оружия.
Глава СКР также призвал усилить мониторинг сети Интернет на предмет экстремизма и терроризма. Как объяснил Бастрыкин, "анализ причин совершения ряда преступлений позволяет сделать вывод о необходимости принятия дополнительных мер для защиты национального информационного пространства".
По его словам, необходимо выявлять в Интернете материалы, связанные с вербовкой людей, в особенности молодежи, для противоправных действий, пропагандирующих терроризм и и экстремизм.
Напомним, 11 мая 2021 года в Казани бывший ученик гимназии №147 Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и открыл стрельбу. Погибли семеро школьников и два преподавателя. Оружие на 19-летнего Галявиева было зарегистрировано официально.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости