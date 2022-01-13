Россия может встретить «омикрон» без закона о QR-кодах

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13 января 2022, 10:58 Источник: ng.ru

Фото: Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Президент России Владимир Путин провел 12 января совещание с правительством и предупредил, что в ближайшие две недели необходимо полноценно подготовиться к приходу штамма «омикрон». Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что перечень необходимых мер будет готов к концу нынешней недели. Однако она ничего не сказала о законопроекте по введению QR-кодов в общественных местах.



Проект о QR-кодах был принят ранее в первом чтении депутатами Госдумы вместе со специальным постановлением. В нем депутаты записали свои требования к исполнительной власти по доработке этого текста, который вызвал серьезные опасения в обществе, причем как среди противников обязательной вакцинации от коронавируса, так и ее сторонников.



В Госдуме документ ждет второго чтения. По плану 14 января должен закончиться срок подачи поправок к этому проекту.



Противники обязательной вакцинации не понимают, каким образом QR-коды могут защитить людей от ковида. Правительство обещало, что депутатские запросы будут рассмотрены по максимуму. Но вот уже спустя месяц после первого чтения никаких подвижек в этом отношении не видно. Во всяком случае, в информационном поле отсутствуют какие-либо упоминания об активности кабинета министров по доработке своего законопроекта. Например, ничего не слышно об обсуждении подзаконных актов или каких-то распоряжениях Минздрава или Роспотребнадзора.



«Пока в сторону ужесточения законопроекта или изменения сроков его принятия никаких данных нет», – заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.





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