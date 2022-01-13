В Европе политики обеспокоены сообщениями о разработке в Китае оружия по «контролю над мозгом»

Аргументы Недели → Общество 13+

13 января 2022, 10:42

фото: pixabay.com

Итальянские политики, члены Европейского парламента Марко Кампоменози и Стефания Цамбелли вместе с группой коллег выразили обеспокоенность появившимися в СМИ публикациями о разработке в Китае оружия по «контролю над мозгом». Политики обратились к Еврокомиссии, - передает RT.

Евродепутаты отметили, что США внесли Китайскую академию военной медицины и 11 аффилированных с ней биотехнологических исследовательских институтов в чёрный список экспортёров за то, что те якобы помогают военным Китая разрабатывать оружие для осуществления «контроля над мозгом».

Парламентарии узнали из заявлений американских официальных лиц, что Китай «разрабатывает способы дальнейшего применения в военной сфере новейших биотехнологических разработок», и среди проектов: «редактирование генов, повышение человеческой работоспособности и нейрокомпьютерные интерфейсы».

Итальянские политики интересуются, «если в ходе дальнейших расследований обвинения будут подтверждены, примет ли Еврокомиссия какие-либо ответные меры».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости