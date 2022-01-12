Пробросы политиков о пенсии в 40 тыс. говорят о том, что ситуация назрела

Аргументы Недели → Общество 13+

12 января 2022, 16:04

Решить вопрос с пенсиями можно. Достаточно отменить все надбавки министрам, депутатам, другим чиновникам и служащим госпредприятий, установить единую по стране пенсию в 40 тыс. рублей, усложнить получение гражданства людям пенсионного и предпенсионного возраста, ликвидировать Пенсионный фонд со всеми его филиалами и дворцами и перейти к начислению пенсий из Госказначейства. А также обеспечить пенсионерам бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте и бесплатное лекарственное обеспечение по рецепту врача. Отменить налоги на недвижимость и движимость для пенсионеров. И такого реформатора огромная армия пенсионеров внесёт в Кремль на руках и никогда оттуда не выпустит. А нынешние пенсионные изменения похожи на «кручу-верчу - запутать хочу». И не говорите, что денег нет. Они валяются под ногами, только их подбирают не пенсионеры.



С 1 января 2022 г. вступили в силу сразу несколько нормативных актов, касающихся назначения и выплат страховых пенсий по старости. Почти все нововведения затрагивают фактически каждого российского пенсионера.



В 2022 г. «точкой» выхода на пенсию станут 56, 5 лет у женщин и 61, 5 лет – у мужчин. Расчётного показателя, являющегося целью пенсионной реформы (возраста выхода на пенсию в 65 лет у мужчин и 60 – у женщин), планируется достичь к 2028 году. Также изменятся и условия выхода на пенсию. В текущем году потенциальный получатель пенсионных выплат должен иметь не менее 13 лет трудового стажа и не менее 23, 4 пенсионных баллов. Отметим, что планка стажа и «балльного капитала» будет повышаться до 2025 г., пока не достигнет значений в 15 лет и 30 баллов соответственно. К слову, в текущем году цена пенсионного балла немного подросла и составила 104, 69 рубля. А вот так называемый период ожидаемой выплаты накопительной части пенсии (число месяцев, на которое делят сумму накопительной пенсии, если у гражданина она формировалась) не изменится. Как и прежде, он будет равен 22 годам (264 месяца).



О предполагаемом размере своей страховой пенсии с 2022 г. россияне смогут узнавать заранее. С января этого года все женщины старше 40 лет и мужчины старше 45 лет будут раз в три года получать от ПФР информацию о предполагаемом размере своей будущей пенсии. Сведения будут приходить в личный кабинет на портале госуслуг.



В 2022 г. появится и новая категория граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Эта возможность появится у россиян предпенсионного возраста (в 2022 г. – 54, 5–56, 5 лет у женщин и 59, 5–61, 5 лет – у мужчин), уволенных с работы в связи с сокращением штата или ликвидацией организации. При этом их трудовой стаж должен составлять не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет – у женщин.



Важное и приятное новшество коснётся граждан, которым светит выход на пенсию по наличию «северного» стажа. С 2022 г. в их льготный стаж, дающий право выхода на пенсию ранее общеустановленного возраста, будут включаться периоды профессионального обучения и повышения квалификации (Постановление Правительства РФ №1532 от 10.09.2021).



С 2022 г. будут получать повышенную пенсию и бывшие работники сельского хозяйства со стажем не менее 30 лет, не проживающие в сельской местности или запланировавшие переезд в город. Им будет полагаться доплата в размере 25% от фиксированной части страховой пенсии.



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