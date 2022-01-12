Сегодня отмечается день работников прокуратуры России

Аргументы Недели → Общество 13+

12 января 2022, 14:33 Наталья Полянская

Дата, когда отмечается «День работников прокуратуры России» была выбрана главой российского государства неслучайно. Именно в этот день 12 января 1722 года именным указом императора Российской империи Петра Великого при Правительствующем сенате впервые был учреждён пост генерал-прокурора и возник институт российской прокуратуры.

В Указе буквально значилось: «Надлежит быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору».



Во все времена прокуратура являлась едва ли не единственным государственным органом, куда граждане могут обратиться с любыми своими бедами и проблемами: от отключения электроэнергии в квартире до обмана, так называемыми, строителями финансовых пирамид.

Сегодня, как и прежде, главное в работе прокуратуры — это её правозащитная функция. Самыми важными были и остаются надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, защита законных интересов государства.

Прокуратура РФ осуществляет деятельность на основе Конституции РФ, Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», Гражданского процессуального кодекса РФ, Уголовно-процессуального кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости