Портал Avia.pro: развернутые на Курилах комплексы «Бастион» блокируют для кораблей США доступ к границам России

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12 января 2022, 14:00 Источник: Avia.pro

Береговой ракетный комплекс «Бастион», MOD Russia / globallookpress.com

Развернутые на Курильских островах береговые ракетные комплексы «Бастион» блокируют для кораблей Соединенных Штатов доступ к границам Российской Федерации. Об этом говорится в публикации интернет-СМИ.

Некоторое время назад стало известно, что на Курилах был размещен дивизион БРК «Бастион». Портал Avia.pro пишет, что данное оружие блокирует для кораблей США доступ к российским государственным рубежам. В процитированном материале отмечается, что с помощью комплексов силы Москвы способны «контролировать и часть военно-морских баз Японии, которая в последнее время ведет явно агрессивную политику против России».

Ранее сегодня тот же сайт указал, что к границам РФ может направиться американская атомная субмарина New Mexico с крылатыми ракетами Tomahawk.

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