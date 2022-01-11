Жителям Подмосковья не до праздников

Аргументы Недели → Общество 13+

11 января 2022, 22:20

pixabay.com

Всё дело в том, что они обеспокоены вопросами благоустройства, образования и транспортной инфраструктуры. О самых популярных темах «Подмосковью сегодня» рассказала министр правительства региона по информационной политике Анастасия Звягина.



В каникулы самые частые обращения в соцсетях касались уборки дорог от снега. А вот число обращений по поводу ремонта дорог, разметки и знаков, стало снижаться, уверяет Звягина.



По итогам 2021 года в регионе было отработано свыше 20 тысяч обращений в соцсетях, причем большая их часть касалась не жалоб на нарушение благоустройства, а пожеланий. Впрочем, все недовольства были учтены и рассмотрены.



В течении ушедшего года также разобрались с больше чем 40 тысячами обращений, связанными с вопросами дороги и транспорта.

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