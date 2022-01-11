Эпидемиолог Хафизов предупредил о скором росте заболеваемости COVID-19 в России

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11 января 2022, 22:00 Источник: Россия 24

лаборатория, Julian Stratenschulte/dpa

Глава научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов предупредил о скором росте заболеваемости COVID-19 в РФ.

Камиль Хафизов сообщил, что в настоящий момент на территории Российской Федерации доля инфицированных штаммом коронавируса нового типа "омикрон" достаточно большая, вследствие чего, вероятно, в ближайшее время произойдет некоторый рост заболеваемости.

Эксперт обратил внимание на то, что случаи заражения новой мутацией COVID-19 в России уже не только завозные.

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