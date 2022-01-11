Отец Алисы Тепляковой заявил, что его дочь не пропустила ни одного экзамена без уважительной причины

Отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой Евгений заявил во вторник, 11 января, что его дочь продолжает учиться и не пропускала экзамены без уважительной причины.
Накануне в пресс-службе психфака сообщили, что сотрудники университета с 24 декабря 2021 года не могут связаться с Алисой и ее законными представителями и устанавливают причины ее отсутствия на экзаменах и зачетах.
Евгений Тепляков сегодня заявил, что его дочь учится и не пропустила без уважительной причины ни одного экзаменационного дня. Мужчина, однако, не стал уточнять, о какой именно уважительной причине идет речь. Отец девочки подчеркнул, что не намерен комментировать персональные данные ребенка.
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