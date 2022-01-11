Отец Алисы Тепляковой заявил, что его дочь не пропустила ни одного экзамена без уважительной причины

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11 января 2022, 17:47 Источник: РИА "Новости"

МГУ, pixabay.com

Отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой Евгений заявил во вторник, 11 января, что его дочь продолжает учиться и не пропускала экзамены без уважительной причины.

Накануне в пресс-службе психфака сообщили, что сотрудники университета с 24 декабря 2021 года не могут связаться с Алисой и ее законными представителями и устанавливают причины ее отсутствия на экзаменах и зачетах.

Евгений Тепляков сегодня заявил, что его дочь учится и не пропустила без уважительной причины ни одного экзаменационного дня. Мужчина, однако, не стал уточнять, о какой именно уважительной причине идет речь. Отец девочки подчеркнул, что не намерен комментировать персональные данные ребенка.

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