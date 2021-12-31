Решение СПЧ​ и опасность​ звёздной​ болезни девятилетней девочки-студента МГУ

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31 декабря 2021, 21:57 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

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Ранее, член СПЧ, психолог и педагог Александр Асмолов просил коллег поспособствовать остановке обучения девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой. Он считает, что речь идет об угрозе ее психического здоровья.

Увы! СПЧ заявило, что не будет вмешиваться в ситуацию с 9-летней студенткой МГУ, дескать, для этого нет никаких оснований, поскольку сам факт обучения Алисы Тепляковой в вузе не является незаконным, — заявил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Более того, он подчеркнул, что готов начать обсуждение, но решения будет​ приниматься только в составе всего Совета.​

Вот так!

По сути, глава Совета по правам человека рассмотрел эту проблему весьма узко, то есть, только в плоскости законности обучения и на этом основании решил ничего не менять. Законность обучения в данной ситуации, на мой взгляд, это не актуальный правовой аспект!

К таким выводам Глава СПЧ​ пришёл, несмотря на то, что, согласно Александру Асмолову, вероятнее всего, нарушена​ конвенция о правах ребенка. Более того, по-видимому, нарушены​ действия, связанные с довольно скользким законодательством о жестокости или насилии в семье. Не говоря уже о праве ребёнка на здоровье. Всё эти аспекты права Главой по Правам человека проигнорированы. Он не взялся брать ответственности и перенаправил всю эту проблему на решение всего Совета по правам.

Необходимо признать, что телевидение и Интернет — это волшебное средство, с помощью которого дети, с помощью средств своих родителей всё чаще и чаще выходят в тираж и приобретают особое ощущение от социума. Эта сильная нагрузка на ребенка, и поэтому возникает так называемая мания величия, детская маниакальность, или, по-другому, звездная болезнь. Она определяется тем, что ребенок не способен учиться, заниматься, изменять отношение к людям, потому что возомнил себя не знаю кем.​ Это специфическая форма психического детского уродства, наведенная​ с помощью телевидения и Интернета.​ В результате ребенок купается в славе, и когда вдруг у него все это забирают, возникает синдром отмены, это депрессия, пустота. А как же жить, когда возникает некий проигрыш, некая оценка, обратная сторона медали, вот тут и возникает душевный психический кризис.

Поэтому, нужно помнить, что девочка-вундеркинд, будучи участником пиар-проекта своего отца,​ может пострадать психологически не только благодаря условиям обучения в вузе, но и имеет риск заполучить психическое уродство - звёздную болезнь и манию величия, не позволяющую ей ценить традиционные детские ценности.

Есть дети со слабой психикой, и для них выход в многомиллионный тираж на телевидение и в Интернет — особое испытание.​ Не все дети это испытание выдерживают. Это уже сейчас - множество покалеченных детских судеб.​

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