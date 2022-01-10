В Казани улицу Назарбаева могут переименовать в шестой раз

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10 января 2022, 21:35 Источник: Новая газета

Фото: соцсети

Жителей Татарстана не на шутку взволновали события, происходящие в Казахстане. Татарстан с Казахстаном связывают дружественные отношения, а в Казани одна из улиц даже носит имя Нурсултана Назарбаева.



До того, как в 2015 году улица получила имя действующего в то время президента азиатской Республики, она носила следующие наименования: «ул. Поперечно-Большая», «ул. 3-я Поперечная Большая», «ул. Эсперанто», «ул. Жданова» и снова «ул. Эсперанто». В последние дни в интернете разгорелись споры казанцев: как правильнее в шестой раз переименовать эту магистральную улицу.



Похоже, что в настоящее время на уникальном наименовании «Эсперанто» настаивает большинство. Нигде в России нет такой улицы, а в Казани ее впервые так назвали в 1927 году по инициативе секции эсперантистов при садово-огородном техникуме.



Шесть лет назад Нурсултану Назарбаеву стукнуло 75, и таблички на домах вдруг решили поменять в его честь. Татарстан подарил Казахстану целую улицу в честь действующего тогда президента.



Известно, что исполком Казани при принятии решения нарушил положение о том, что улицам города следует давать имена заслуженных людей не раньше, чем через 10 лет после их кончины. Люди выражали несогласие с «улицей Назарбаева», выходили на акции протеста и даже подавали на городскую власть в Вахитовский районный суд. Но тот признал решение исполкома законным.



Интересно, что Вахитовский суд находится на улице Лесгафта. Петр Францевич Лесгафт был профессором Казанского университета. Нурсултан Абишевич Назарбаев, в свою очередь, имеет звание почетного доктора Казанского федерального университета. Этот дополнительный подарок ему сделали, когда он в 2018 году посетил Казань. Почетный диплом на торжественном заседании ученого совета ему вручил в актовом зале ректор Ильшат Гафуров. Где сейчас почетный доктор Назарбаев, никто понять не может. А вот доктор экономических наук Гафуров настоящее время находится в СИЗО по обвинению в организации заказного убийства. Вот такие повороты истории происходят в Казани.





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