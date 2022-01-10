Президента Латвии раздражает советское наследие

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10 января 2022, 21:55 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: depositphotos.com; Президент Латвии Эгилс Левитс

Президент Латвии Эгилс Левитс в интервью латвийским СМИ заявил, что «государство не может регулировать и решать все проблемы!» Подобное мнение – советское мышление.

«Это старое советское мышление, что государство все приведет в порядок. Вопрос состоит в том, что вообще может сделать государство, и, что соответственно, мы можем требовать от государства или правительства. Это недоверие, безусловно, является серьезным препятствием для государственной политики. Эта запущенная проблема, и она отчасти связана с советским наследием, а частично и со многими ошибками, которые были в государственной политике, а также с неумением видеть долгосрочные проблемы», - заявил президент Латвии Эгилс Левитс.

Понятно, что для президента Латвии и его ближайших соратников-националистов из правящей партии, которые так упорно продвигали г-на Левитса на трон, виновато советское наследие!

Резонный вопрос, а что же вы, господа хорошие, делали 30 лет в независимой Латвии? Обратимся к фактам! Именно г-н Левитс предложил концепцию, согласно которой нынешняя Латвия является продолжением довоенной, а ЛССР объявлена «периодом оккупации».

Как же жили в довоенной Латвии, пока на центральной площади Риги не появились советские танки?

В одном из своих интервью с полковником КГБ ЛССР в отставке речь зашла именно об этом:

«В довоенной Латвии, пока СССР не оккупировал страну, все национальности жили в мире и согласии, разговаривали на латышском, немецком, русском, идиш… Никто не ругался, а помогали друг другу. Страна процветала! И к русским относились очень хорошо, в Латвии в те времена было приблизительно около 200-т русских школ. А вот когда произошла насильственная оккупация…»

Итак, страна процветала! Все были сыты, довольны, имели работу, развивался бизнес! Что видим сейчас? Существует ли такое производство в Латвии, которое было в СССР? Хорошо, противно все наследие, так постройте свое и гораздо лучше! Нет! Уровень нищеты – за гранью реального! Безработица - в порядке вещей! Молодежь и те, кто при силах, увы, бегут за границу, чтобы выжить! Уровень коррупции… В довоенной Латвии коррупционеры в фантастических масштабах сидели на нарах, а не в правительстве!

Далее, о каком советском наследии идет речь, когда г-н Левитс является автором преамбулы к конституции, которая фактически узаконила принцип «Латвия для латышей». Теперь вспомним комментарии ответственного товарища о том, что латыши, немцы, русские, евреи жили в довоенной Латвии мирно и дружно! К чему пришли сейчас? Как говорит сам г-н президент, что «нет доверия».

Кстати, по новогодним поздравлениям президентов, первых лиц Латвии можно судить об истории страны.

Вспомним поздравление председателя президиума Верховного Совета ЛССР академика Аугуста Кирхенштейнса (1 января 1946 года):

«Предыдущий год навсегда останется в памяти латышского народа и всех свободолюбивых народов, как год окончательной победы над агрессором. Еще недавно часть нашей Родины стонала под железным немецким сапогом. Латвия была освобождена от нацистских оккупантов в октябре 1944 года, а уже к концу 1945 были восстановлены ключевые предприятия республики. В строй вступил ряд больших предприятий, в том числе Кегум, «ВЭФ», лиепайский «Красный металлург», сахарные заводы и еще целый ряд пусть и маленьких, но для процветания нашей промышленности очень нужных предприятий. Часть восстановленных фабрик и заводов еще не работают полным ходом, но наша боевая задача достигнуть этого в 1946 году».

Где завод «ВЭФ»? Где известное предприятие «Радиотехника»? Где сахарные заводы в том объеме, в котором они были в конце 1945 года? Где лиепайский «металлург»? Где прекрасные леса, которыми славилась Латвия? Где те вкуснейшие молочные продукты аграрной Латвии?

Так, о каком наследии СССР мы говорим? Почему латвийцам пытаются «втюхать» свои ошибки, бездарность и коррупцию? Латвийцы были бы рады, если их Латвия развивалась, жила бы так, как до войны!

Намедни я беседовала со своей хорошей знакомой: экс-прокурор, дама в возрасте, большой патриот Латвии, латышка:

«Я очень разочаровалась в Левитсе, Кариньше. Они не хотят знать страну, народ… Они – чужие!»

Вот вам мнение титульной дамы! И оно отражает мнение большинства!

А, может, проблема не в советском наследии… Вопрос: от фашистского наследия мир точно избавился?

В стране, где, по мнению латвийских СМИ, дед премьера министра Латвии Криньяниса Кариньша, имел тесную связь с нацистами, а президент Латвии г-н Левитс, когда переселился на ПМЖ в Германию активно участвовал в общественной жизни латышской эмиграции, среди которых были и поклонники нацистов! По мнению латвийских СМИ, контакты с представителями латышской эмиграции радикального характера, заметно повлияли на мировоззрение президента Левитса: например, его сотрудничество с экс-руководителем «Перконкруста», идеологом латышской версии нацизма Адольфом Шилде.

Можно долго и упорно рассуждать о советском наследии, нацизме, но я точно знаю, что если правящие поклонники латышских легионеров СС, попробуют активно и нагло возродить нацизм, то те жители, граждане доброй воли Латвии встанут плечом к плечу рядом, ради своих детей, матерей, жен… И вот тогда вы, господа, любители СС будете бежать в леса поселка Межаре (там шли ожесточенные бои в ВОВ, Латгалия) быстрее, чем ваш поросячий визг. Поверьте! Да и ближайший сосед не даст вам возродить Саласпилс!

Сегодня я встретила одну пожилую женщину – она староверка… Оказывается, она читала мою статью о зверствах латышских полицаев в деревне Аудрини… Эта женщина взяла меня за руку и сказала: «Моя бабушка, когда речь заходила о деревне Аудрини всегда плакала и говорила: «Только бы не повторилось!»

И, когда она уходила, то я смотрела ей вслед и видела, как у нее «дергаются» плечи – она плакала…

Знаете, что не учли американцы, Европа и прибалты в отношении русского народа?

Его душу, патриотизм и веру от предков. Учите историю, господа националисты!

А в завершении добавлю, когда глава НАТО г-н Столтенберг заявил о «готовности к военному конфликту с Россией», то мне вспоминается его предшественник г-н Расмуссен, который, на мой взгляд, был умнее этого норвежца, и когда его спросили, как НАТО ответит на вторжение России в Прибалтику, он ответил: «Воевать с Россией возле ее границ? Что вы! Мы же не самоубийцы!»

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