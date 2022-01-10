Российский экологический оператор попросил россиян сдавать новогодние ели на переработку

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10 января 2022, 18:52 Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Российский экологический оператор обратился к гражданам России с призывом начать новый год «экологично» и сдать живые ели, купленные накануне праздника, на переработку.

«Мы призываем сдавать живые елки на утилизацию, сейчас во многих городах России проводят акции по сдаче на вторсырье живых елок. После переработки они становятся кормом для животных, щепой для почвы или городских клумб, дровами для растопки, одним словом - обретают вторую жизнь», - говорится в обращении, которое публикует пресс-служба оператора.

Как следует из обращения, выбрасывать деревья в мусорные контейнеры нельзя, так как непереработанная ель будет вырабатывать метан — газ, который виновен в разрушении озонового слоя Земли.

РЭО сообщает, что акции по сбору живых елок проходят сейчас во многих городах России, и рекомендует узнавать о них у региональных операторов. Он напоминает также об еще одном способе утилизации новогодних деревьев — их можно сдать в зоопарк или зоосад, предварительно позвонив туда и узнав условия приема.

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