440 млн рублей на мусорную реформу от ППК РЭО могут пропасть в «региональных распилах» недобросовестных бизнесменов и чиновников

Аргументы Недели → Мнение 13+

2 декабря 2021, 09:20 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

На фото: промплощадка бывшего завода "Фосфор", где сейчас находится мусоросортировочный завод ГК "ЭкоВоз"

“Когда же будут построены заводы по переработке отходов?” ¬– таким вопросом наверняка задавался каждый житель России, глядя на выросшие в 3-10 раз тарифы на мусор.

Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами действует в стране с 2019 года. Создан институт региональных операторов и компания, которая обязана развивать и совершенствовать эту сферу – Российский экологический оператор (РЭО). Несмотря на три года работы, информация о первых вложениях в переработку появилась только недавно. В частности, в октябре пресс-служба РЭО заявила о вложении первых 270 миллионов рублей в модернизацию предприятия по обработке бытовых отходов в Самарской области и 170 миллионов рублей в строительство нового мусороперерабатывающего комплекса в Ханты-Мансийском автономном округе.

Наблюдательный совет РЭО одобрил участие оператора в софинансировании проектов через выкуп облигационных займов и тот незамедлительно начал их раздавать. Эксперты отмечают, что средства массовой информации называют выделение 440 млн рублей государственной поддержкой регионам, но, по сути, выкуп облигаций – это льготный кредит частному инвестору на срок 10 лет под 3% годовых для финансирования части стоимости проекта. Выделяемые средства – возвратные. Их так или иначе придется компенсировать из платежей населения, но об этом почему-то никто не говорит. Как и о том, что к компаниям, которым будет оказана помощь имеется множество вопросов.

270 миллионов для обвиняемой в экоциде компании из Тольятти.

Сумму в 270 млн рублей российский экологический оператор планирует направить на раздираемый скандалами сортировочный объект ООО«Экоресурсповолжье», возможно незаконно расположенный на земле бывшего химзавода «Фосфор». Той самой земле, которая нанесла немыслимый экологический ущерб и на которой хранятся более 60 тонн угрожающих здоровью людей веществ. Неутилизированные треххлористый фосфор и хлорокись фосфора, опасные для жизни человека.

Владельцем группы компаний «Эковоз», в которую входит «Экоресурсповолжье», называют одиозного депутата регионального парламента фракции ЕР, «мусорного короля» Самарской области ¬– Дениса Волкова. В открытом доступе можно найти много публикаций в различных СМИ. Недавно его фактически обвинил в мошенничестве его коллега, депутат-коммунист Геннадий Говорков. Говорков провел расследование и, предоставив документы, потребовал вернуть в бюджет около 500 миллионов рублей, которые уже были выделены структурам Волкова в составе тарифа. Ведь ни ремонта, ни строительства к обещанным срокам в 2020 году так и не произошло, а чиновники вместо того, чтобы вернуть деньги в казну, скорректировали инвестпрограмму и продолжили выделять Волкову миллионы.

Помимо разбирательства с 500 млн рублей, компания и Волков засветились в еще нескольких скандалах. Например, спецтехника ГК «Эковоз» сливала на земли территории завода «Фосфор» щелочные отходы с крошкой флексы, остающиеся после мытья пластиковой тары, благодаря чему там образовалось опасное химическое озеро, существование которого упорно не замечали чиновники местной природоохраны.

Экологи и общественники подозревают компанию Дениса Волкова «Эковоз» в возможной причине задержания в ноябре 2021 года бывшего главы РПН Олега Кручинина, так как у компании был ряд проблем и отзывов лицензии на обращение с отходами I-IV классов опасности. По версии силовиков, чиновник Кручинин был одним из тех, кому предназначалась взятка в размере 1,5 млн рублей от директора коммерческой организации, обратившегося за лицензией на работу с отходами.

Экологические скандалы в Самарской области ударили и по репутации губернатора Дмитрия Азарова, который в последние годы упорно и методично работал над решением масштабных проблем в сфере охраны уникальной природы региона.

170 млн руб. для близкой компании к губернатору ЯНАО.

По выделению ГК «Террикон» 170 млн рублей от ППК РЭО на строительство нового мусороперерабатывающего комплекса в ХМАО тоже разгорелся скандал. СМИ открыто пишут, что процессы по созданию государственно-частного партнерства, по всей видимости, затеяны чтобы протащить на мусорный рынок компании, аффилированные с семьей губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

Облигационный заем от РЭО рассчитан на 10 лет с процентной ставкой 3,375% годовых. Концедентом выступает Ханты-Мансийский автономный округ — Югра в лице окружного Департамента промышленности, а концессионерами — ООО «Комплекс переработки отходов «Югра» и ООО «Комплекс переработки отходов «Югра Центр», которые входят в структуру ГК «Террикон». Общий объём инвестиций составит около 2 млрд рублей. На бумаге и в рапортах чиновников выглядит все замечательно.

Как сообщает сайт «ЯмалPRO», что долю в непубличном АО «Группа компаний «Террикон» с недавних пор вдруг получил родной брат ямальского губернатора – Артем Артюхов, что наводит на предположения о признаках коррупции и в этой истории.

Велика вероятность, что стремление ППК РЭО эффективно инвестировать государственные средства в размере 440 млн руб. могут разбиться о «сложные схемы» местных компаний, сросшихся с недобросовестными региональными чиновниками и в перспективе грозит вылиться в конкретные уголовные коррупционные дела. Будет печально, если очередные почти полмиллиарда государственных рублей попадут в региональные «коррупционные пилорамы»: и деньги исчезнут, и пользы для экологии и россиян – ноль.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости