В МЧС предупредили москвичей о сильном снеге и гололедице до вечера понедельника

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10 января 2022, 13:33 Источник: АГН "Москва"

снег в Москве, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В МЧС РФ предупредили, что до вечера понедельника, 10 января, в Москве сохранится сильный снег и метель. Местным жителям рекомендуют обходить шаткие конструкции.

«До 21:00 10 января в Москве сохранится сильный снег, местами метель. На дорогах снежные заносы, гололедица»,- поделились в пресс-службе ведомства.

В связи с неблагоприятными погодными условиями сотрудники МЧС советуют автомобилистам снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов, перестроений и опережений. При этом пешеходов призывают обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что с 10 января в Москве пройдут сильные снегопады. По его словам, к пятнице в столичном регионе вырастут крупнейшие сугробы с января 1942 года.

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