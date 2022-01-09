Метеоролог Тишковец пообещал москвичам крупнейшие с января 1942 года сугробы

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9 января 2022, 16:47 Источник: РИА Новости

снег, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на следующей неделе зима в Центральной России разыграется не на шутку. По его словам, к пятнице в Московском регионе вырастут полуметровые сугробы.

«Понедельник ознаменуется непрерывными снегопадами с общим количеством осадков до 9-14 миллиметров, что составляет 1/3 месячной нормы … Видимость в течение суток время от времени будет ухудшаться до 1000-1500 метров, а в период с 16 до 20 часов – до 500-1000 метров. В результате сугробы вырастут на 8 сантиметров - в Москве с 27 до 35 сантиметров. На дорогах - снежные заносы и накаты. Температура воздуха ночью минус 5-7, днем минус 3-5»,- поделился метеоролог.

Тишковец добавил, что во вторник и среду осадки не будут ослабевать. Он отметил, что высота снежного покрова вырастет до 38-40 сантиметров. К 12 января ночные морозы окрепнут до минус 13-18, днем будет не выше минус 8-13, уточнил синоптик.

«К концу рабочей недели снежное ненастье вновь усилится, а сугробы достигнут рекордной полуметровой высоты – это почти вдвое больше положенной нормы. Последний раз в это время года так сильно Москву заносило снегом 80 лет назад – в январе 1942 года, когда снегомерные линейки утопали на глубину 49 см. При этом резко потеплеет»,- продолжил эксперт.

Согласно прогнозу, к пятнице столбики термометров устремятся к нулевой отметке, порывы ветра будут достигать штормовых 15-20 метров в секунду, а показания барометров рухнут до аномально низких значений – 724 миллиметра ртутного столба. При этом Тишковец подчеркнул, что в выходные не обойдется без «скоротечных зарядов снега», а температура снова станет понижаться: ночью - до минус 3-8, после полудня минус 1-6.

«В общем за 7 суток - с воскресенья до воскресенья - на Москву может обрушиться почти весь январский объема снега – 37-42 миллиметра осадков, а за неделю сугробы прибавят столько, сколько обычно формируется в течение половины зимы. Ожидаемые колоссальные объемы снега могут привести к снеговалу – падению деревьев под тяжестью снега, а также к критическим нагрузкам на кровлю крыш. Кроме того, вероятны сбои в наземном и авиационном сообщениях»,- заключил он.

Ранее народный артист РФ Юрий Стоянов выразил мнение, что из-за гололеда и неубранного снега в Петербурге у травмотологов выросло количество пациентов.

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