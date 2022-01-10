Под чью дудку пляшет хор?

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10 января 2022, 13:12 Алексей Краснов

Фото: ВКонтакте

Погружение в разбирательства, которые идут и внутри Кубанского казачьего хора, и снаружи – краевой Минкульт выявил многомиллионные нецелевые траты, - дает ощущение вынужденного копания в грязном белье. Иди речь о любом другом творческом коллективе, вряд ли журналисты взялись бы за эту тему. Но проблема касается безусловного достояния нашего края и России – Кубанского казачьего хора, который сейчас, как никогда прежде, близок к краху. И, для того чтобы понять исходные причины кризиса, надо рассмотреть ситуацию в динамике – от первых «звоночков» до тревожного набата.

Кубанский казачий хор в октябре этого года отметил 210 лет со дня основания. История коллектива изобилует выдающимися достижениями и победами. А о масштабе личности руководителя коллектива Виктора Захарченко и говорить не приходится – талантливейший человек. Но торжественность момента, к сожалению, сильно подпорчена дрязгами, которые не прекращаются вот уже несколько лет.

На гособеспечении.

Разговоры о том, что не все благополучно в ККХ начались лет семь назад, но касались они исключительно творческой составляющей. Почитатели главного хора Краснодарского края заметили тенденцию к вытеснению народных песен из репертуара в пользу композиций под авторством Виктора Захарченко. На эту тему выступали в публичном пространстве не только простые зрители, но и деятели культуры, однако никакого видимого эффекта не было. В принципе это и понятно, учитывая непререкаемый авторитет Виктора Гавриловича, да и творчество такая субъективная материя, что любая критика легко разбивается об авторское видение художественного руководителя. Но, как говорится, сигнал был подан. Затем всплески недовольства со стороны преданных зрителей возникали довольно регулярно, но не имели последствий.

Второй и очень серьезный знак о неблагополучии в ККХ появился в начале 2021-го. В открытый доступ попала информация о руководителях хора. Оказалось, что многие должности в организации занимают родственники Виктора Гавриловича: две дочери, внук, зять. И их оклады впечатляли. Например, по данным на январь 2021 года кровные родственники мэтра казачьей песни получали порядка 150 тысяч рублей, не сильно от них отстал и зять, хотя работал водителем.

Волна поднялась нешуточная, но только в виртуальном пространстве, то есть пошумели и подзабыли. И возможно, так бы оно и продолжалось дальше, не случись то, что многие почитатели казачьей песни и деятели искусств уже назвали попыткой развала ККХ.

Разделяй и властвуй.

Через неделю после 210-й годовщины Кубанского казачьего хора, а именно 22 октября в коллективе прошло собрание. Первый заместитель генерального директора ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор» Виктор Витальевич Захарченко (внук мэтра) на этом мероприятии рассказал артистам танцевальной группы, что в ближайшей перспективе они станут самостоятельным коллективом. Проще говоря, песни - отдельно, пляски – отдельно. В качестве аргумента артистам объяснили, что в новой структуре они смогут создавать свои собственные танцевальные программы и давать сольные концерты. То есть, по мнению руководства, появятся более широкие возможности для реализации творческого потенциала.

Даже у человека, далекого от искусства сразу рождается вопрос: «А в составе хора нельзя развиваться?» Спросили об этом и артисты, но внятного ответа не получили. Зато узнали, что новый коллектив, в случае его выделения из структуры ККХ «пролетит» мимо Президентских грантов, которые составляют весьма существенную часть доходов коллектива. Такой ход можно было бы понять (не одобрить, а лишь объяснить), если дело касалось коммерческой организации: оптимизация расходов, разделение на два коллектива для большего охвата аудитории – в просторечье «концертный чёс» и так далее. Но как такое возможно в государственном учреждении, коим является Кубанский казачий хор?

Вал народного возмущения по поводу развала (именно так воспринимается реорганизация, задуманная руководством) народного хора в виде петиции, подписанной тысячами кубанцев, дошел до Москвы. В столице поняли, что ситуация с самым старым и заслуженным творческим казачьим коллективом страны выходит из-под контроля и чревата самыми губительными последствиями. Невзирая на то, что федеральный Минкульт официально не имеет прямого влияния на хор, было дано распоряжение краевому Министерству культуры, которое является учредителем ККХ, срочно разобраться в ситуации. Инициировали внеплановую проверку. Ее результаты оказались неожиданностью.

Финансы поют…

С конца ноября по середину декабря 2021 года шла проверка деятельности хора. Затем был дан официальный релиз краевого Минкульта: «В результате проверки соблюдения трудового законодательства в учреждении установлены нарушения федерального законодательства о противодействии коррупции – допущен конфликт интересов. Также выявлено нарушение устава учреждения в части распределения полномочий руководителя, несоответствие квалификационным требованиям первого заместителя руководителя. В результате проверки финансовой деятельности учреждения зафиксированы неэффективные и необоснованные расходы из средств краевого бюджета и президентского гранта».

Это стоит расшифровать. Что касается «несоответствия квалификационным требованиям первого заместителя руководителя»: для того чтобы занять эту должность специалист обязан иметь пять лет руководящего стажа. Ввиду молодости у Виктора Захарченко-младшего (внука) такого опыта, видимо, нет.

Вторая часть финансовая. Проверяющие насчитали нецелевое расходование 125 миллионов рублей! Перечень нарушений длинный. Здесь и приобретение сценических костюмов без обязательных торгов, покупка аппаратуры не у производителя, а посредника, отчетность за подготовку новых концертных программ, доказательств которым нет.

Например, проверка установила, что в отчетность о госзаданиях вписывались выступления хора в ресторанах. Только за 2020 год были установлены три случая, когда артисты пели в московских точках общепита (по данным проверки, никаких билетов и утвержденной концертной программе не было и в помине), а в отчетах эти корпоративы указывались, как организованные по госзаданию.

В этом году по госзаданию хор должен был выступить на гастрольных концертах перед почти двадцатью тысячами зрителей, но отчитались лишь об охвате менее чем в десять тысяч. Проверка же нашла документальное подтверждение и того меньшего количество зрителей – 3,5 тысячи человек. В Краснодаре должны были показать бесплатный концерт для 350 зрителей, по отчетам прошло 28, а на деле – ни одного.

Также в прошлом году на создание шести новых программ из краевого бюджета выделено почти 80 миллионов рублей. Наличие этих программ в репертуаре коллектива проверяющие не выявили. Зато обнаружили фиктивные должности, по которым выдана зарплата на 1,8 миллиона рублей. А более 49 миллионов рублей по итогам работы были потрачены на премии, при том, что план, поставленный перед хором его учредителем краевым министерством культуры не выполнен.

Кубанский казачий хор – любимый и всенародный, оказался в центре внимания не только зрителей, но и компетентных органов. На итоговой пресс-конференции прокурора Краснодарского края Сергей Табельский, отвечая на вопрос о ККХ и связанных с ним скандалом, выразил надежду, что вопрос удастся решить миром: «Хотелось бы, чтобы Кубанский казачий хор, наша гордость и жемчужина всей страны, вышла на новый уровень… Для нас для всех это трагедия. Надеюсь, наши административные органы разберутся, примут правильное решение. Еще не хватало позорить уголовными делами себя и край».

В свою очередь краевой Минкульт по итогам проверки вынес вердикт: «По выявленным фактам в адрес учреждения направлены соответствующие акты для устранения нарушений. Акты проверок также направлены министерством в контрольные и надзорные органы для проведения проверок и принятия соответствующих решений». И реорганизацию, то есть разделение ККХ на хор и танцевальную группу приостановили.

Продолжение после антракта.

Почти сразу после публикации официального релиза проверки, с заявлением выступил Виктор Захарченко-младший. Суть такова, что Минкульт хоть и является учредителем, но не имеет права вмешиваться в штатное расписание хора. Отвечая же на вопросы о нецелевом расходовании 125 миллионов рублей, Виктор Витальевич ответил, что на самом деле все не так и он готов это доказать в суде: «Нам бы не хотелось, конечно, судиться со своим учредителем, но мы будем идти до конца. Нам нечего скрывать. У нас сейчас нехорошие взаимоотношения с учредителем. И раз так, то мы имеем право в законном порядке обжаловать итоги проверки».

Получается, хор получает деньги от государства, проверка, опять же государственная, выявляет нарушения на огромные суммы, а в перспективе долгие судебные тяжбы. Удастся ли найти выход из этой ситуации и сохранить достояние нашего края - Кубанский казачий хор?

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