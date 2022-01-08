Латгальская Хатынь: почему в Латвии забыли о трагедии в деревне Аудрини?

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8 января 2022, 20:27 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

Эта трагедия случилась со 2 по 4 января 1942 года в латгальской деревне Аудрини, что находится всего в 11 км от города Резекне: массовое уничтожение мирных жителей силами местных карателей, состоявших на службе рейскомиссариата «Остланд» нацистской Германии.



В маленькой деревне Аудрини жили в основном русские староверы. В 1941 году крестьянка этой деревни Анисья Глушнева укрыла в своем доме пятерых советских солдат из гитлеровского лагеря военнопленных. Одним из этих солдат был ее сын. Едва окрепнув, бойцы Красной Армии решили уйти в лес к партизанам… Но не всем это удалось: по доносу одной из жительниц Марии Морозовой солдат обнаружили полицейские… Завязалась перестрелка, в результате которой были убиты один красноармеец и один полицейский. Латышские каратели вынуждены были отступить, а четверо советских солдат скрылись в лесу. Полицейские бросились к лесу искать беглецов: им удалось настичь их, но, потеряв в бою еще трех человек, каратели вернулись обратно, где решили отыграться на всех мирных жителях деревни Аудрини. Начали с Анисьи Глушневой: допрос женщины и ее малолетнего сына был изуверским… Фашистским прихвостням этого показалось мало – они решили умыться кровью местных жителей многострадальной деревни: во всем Резекненском уезде на стенах домов, столбах был расклеен приказ, в котором говорилось, что жители деревни Аудрини длительное время укрывали у себя красноармейцев, давали им продовольствие. За это им назначили следующее наказание: смести с лица земли деревню Аудрини, жителей деревни арестовать, 30 мужчин этого населенного пункта публично расстрелять на базарной площади города Резекне. Арестовали и уничтожили всех жителей деревни, которые в тот момент находились в ней – мужчин, женщин, стариков и детей. Не пощадили палачи даже новорожденного ребенка: выродок-полицейский Смилтниекс потом с удовольствием рассказывал, как расстреливал младенца: «Когда я выстрелил, он так и разлетелся вдребезги». Деревню Аудрини сожгли дотла.





Сегодня на месте зверства установлен мемориал… Становится страшно, когда представляешь, как молили приговоренные женщины с детьми, своих соотечественников полицаев пожалеть малышей, но те были непреклонны. В голове пульсирует мысль: «За что? Почему такая жестокость?»



Но меня больше всего поражает то, что «борцы за независимость» Латвии и любители совать нос в дела чужого государства, просто не вспомнили об этой трагедии ни 2 января, ни 4 января, ни 7 января… Забыли бравые политики националисты о трагедии латгальской Хатыни… Вспомнил только один политик в Латвии – женщина, депутат Сейма Рамона Петравича. Видимо, у матери троих детей память долгая…



Но сперва мне бы хотелось опубликовать фамилии карателей: Майковский Болеслав, начальник полиции Резекне. Бежал в США. Пунтулис Харальд, эмигрировал в Канаду. Эйхелис Альберт, который не только руководил расстрелом, но и лично добивал раненых. Бежал в Германию.





Комментарии полковника КГБ ЛССР в отставке: «Это была революция… В тех же местах жило много белорусов, цыган, русских. Немцы дали приказ уничтожить Аудрини. Майковский, кстати, поляк по национальности. Расправу чинили просто полицейские… В советское время много об этом писала пресса, а сегодня, к сожалению, многие журналисты не знают об этой трагедии. То, что произошло в Аудрини – боль. Суд состоялся в Латвии в 1965 году, но тех, кто руководил расстрелами не осудили – они жили за границей и были, если мне память не изменяет, уже мертвы. Была война, многие укрывали у себя «противоположную сторону»… История с тем же Василием Кононовым, который уничтожал латышское население в деревнях… Мстили… Это война».

Кстати, если вспомнили о Василии Кононове, то давайте уточним факты о его партизанской деятельности: в июне 1943 года он был десантирован с самолета «Дуглас» на территорию оккупированной немцами Латвии… Так какое отношение он имеет к латгальской Хатыни, которая произошла в самом начале войны?



О какой революции идет речь? Карательная операция мирных жителей. И при чем национальность палача Майковского? Его настоящая фамилия – Местерс. Болеслав Язепович Местерс, который вырос и учился в Вараклянской гимназии (Латгалия). А умер этот недочеловек в 1996 году в Мюнстере, в возрасте 92 лет, а прах его был перевезен в Латвию и похоронен он на Стирниенском кладбище. Он похоронен на той земле, где он уничтожал женщин, детей! Не в Польше, а в Латвии. И никто за эти годы не плюнул на могилу нацистского прихвостня. Почему?



Комментарии экс-министра благосостояния Латвии, депутата Сейма Рамоны Петравичи: «Это боль, трагедия. Это память о ненависти, предательстве. Свои же соотечественники предали своих. Донесли… Любая мать спрятала бы своего сына, дочь. Я не считаю, что это революция! Каратели по выстрелу подожгли все дома в Аудрини… Это расправа. Меня поражает то, что никто из моих коллег не вспомнил о трагедии своей страны. Видимо, не хотят вспоминать. Эта наша история! И ее надо знать, помнить и не скрывать, чтобы больше не произошло подобного зверства! Как можно было не поехать к мемориалу должностным лицам страны? Еще живы люди, которые были свидетели этой трагедии… Дань памяти, уважения можно было отдать этим людям? У них боль, которая не пройдет никогда! У страны есть будущее только тогда, когда они помнят свою историю».

Свеча за упокой от Балтийского бюро



Я полностью согласна с депутатом Сейма! Да, о трагедии латгальской Хатыни не принято у националистов помнить, потому как позорная страница истории! Ее хотят переписать, но, как видим, не получается! Чему удивляться? О слезах матерей и криках детей деревни Аудрини, увы, забыли, но зато, как браво маршируют 16 марта латышские легионеры СС к памятнику Милды.



Приоритеты расставлены правящими националистами в Латвии!



Разве подобные убийства можно оправдать или «переписать»?

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