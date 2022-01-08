В Тюменской области девять человек погибли из-за отравления нелицензионной алкогольной продукцией

Аргументы Недели → Общество 13+

8 января 2022, 18:46

машина скорой помощи, фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

В Тюменской области от отравления спиртосодержащей жидкостью скончались девять человек. Об этом в субботу, 8 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«… в период с 3 января 2022 года в торговых точках, расположенных на улицах Ставропольской и Рижской в городе Тюмени, несколькими лицами была сбыта гражданам нелицензионная спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт), с водочной этикеткой «Родники Сибири», представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей»,- пояснили в ведомстве.

Уже задержаны четверо подозреваемых - 1971, 1993, 1974 и 1987 гг. рождения, с их участием проводятся необходимые процессуальные действия. Следователи осмотрели места происшествия, провели обыски по месту жительства подозреваемых и потерпевших.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Проводится проверка, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы.

«Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления, кроме того, следственное подразделение призывает граждан воздержаться от употребления суррогатного алкоголя с водочной этикеткой "Родники Сибири"»,- добавили в СК.

Ранее диетологи предупредили о риске попадания в стационар в новогодние праздники.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости