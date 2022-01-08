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Диетологи Бережная и Хорол предупредили о риске попадания в стационар в новогодние праздники

, 10:24

Диетологи Бережная и Хорол предупредили о риске попадания в стационар в новогодние праздники
новогодний стол, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная и диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол в субботу, 8 января, рассказали, как избежать отравлений в период новогодних праздников.

Ирина Бережная обратила внимание на то, что относиться к своему рациону всегда следует очень аккуратно. По словам врача, неумеренное употребление спиртных напитков в сочетании с неправильными продуктами – это тяжело для организма. После салатов с майонезом, жирных блюд, большого количества алкоголя и недостатка овощей у некоторых людей может возникнуть вздутие, боли в животе. Злоупотребление спиртным и вовсе может привести к интоксикации и попаданию в стационар.

Марина Хорол в беседе с RT в свою очередь заметила, что еду не следует "заготавливать впрок" на все праздничные дни. По словам диетолога, если человек не хочет отравиться, то не стоит выставлять на стол все блюда – лучше постепенно добавлять их из холодильника, чтобы в продуктах не появлялись бактерии. Эксперт добавила, что нельзя смешивать спиртные напитки.

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