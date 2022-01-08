Путин находился на рождественской службе в храме один из-за антиковидных ограничений

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8 января 2022, 14:57 Источник: Говорит Москва

президент России Владимир Путин на рождественской службе, Alexei Nikolsky/Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин находился на рождественском богослужении в храме в Ново-Огареве один – без других прихожан – в связи с мерами против распространения пандемии коронавируса нового типа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в субботу, 8 января, уточнил, что с главой государства в храме Спаса Нерукотворного образа в рождественскую ночь находились лишь несколько священнослужителей, а других прихожан в домовой церкви не было.

Дмитрий Песков также опроверг информацию ряда СМИ о том, что Владимир Путин во время богослужения "покачивался". "Он не покачивался", – подчеркнул пресс-секретарь президента России.

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