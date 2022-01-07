Рождество: в чем заключается спасение души?

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

7 января 2022, 18:30 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото визажиста Захара Гринова

Православный мир празднует Рождество Христово! Один из главных праздников Православной церкви. Согласно Евангелию от Луки, Иисус Христос родился от Девы Марии в городе Вифлееме.



Сегодня, 7 января, в православных церквях и храмах по всему миру проходят праздничные службы, верующие с радостью поздравляют друг друга и надеются, что этот год принесет спокойствие и благоденствие!





В одной из провинциальных церквей Латвии я услышала такое напутствие священнослужителя: «Светлый праздник Рождество без Бога в душе – не праздник! Это же не очередное застолье и повод отдохнуть… Это время о том, чтобы осознать, какое благо, что родился Спаситель, и подумать о том, в чем заключается спасение нашей души…»



А ведь и правда! В Рождество многие из нас стараются соблюсти все правила и традиции светлого праздника, но многие ли о нас задумались о том, что говорил Спаситель и как призывал спасти свою душу от греха, ненависти, жестокости…





Балтийское бюро «Аргументы Недели» решило выяснить у публичных людей России и Латвии, а что для них есть Рождество и, что есть спасение души?



В самую первую очередь я обратилась с этими вопросами к актеру, который так великолепно воплотил образ человека, спасающего свою душу, через общения со священником. Актер Алексей Шевченков и его картина «Спасайся, брат».

Кадры из фильма "Спасайся, брат"

«Спасение своей души, конечно, в прощении. В осознании того, как мы живем, как относимся к людям, почему есть зло и что такое это зло… Среди людей нет ангелов безгрешных, все мы люди, в умах которых постоянно происходит борьба добра со злом. Сегодня очень сложное время: многие святые отцы говорят, что наступает время Антихриста. Я помню разговоры со своей бабушкой… Знаешь, Таня, вот, что она говорила о будущем, то так и происходит сейчас, в настоящем. Каждый человек своим путем приходит к Богу… Хорошо, если приходит… Главное – спокойно осознать все, без фанатизма. Для меня Рождество – воспоминания из детства. Светлый праздник и прекрасное настроение. Я часто думаю, а что для меня Бог? Это прощение, добро к людям… Нельзя творить зло! Никогда! Не подличать, ни убивать, не осуждать и не обсуждать. Молится тогда, когда нет ответов и тогда, когда – «край». Мы все разные, но мы все люди! Есть высшие силы, есть неизменные постулаты добра, которые неизменны. Я желаю всем ДОБРА! С Рождеством Христовым! Я Вас ЛЮБЛЮ!»



Экс-министр благосостояния Латвии, депутат Сейма Рамона Петравича:

Фото: Рамона Петравича



«К сожалению, многие сейчас, простите, «отодвинули» Господа и заповеди его на второй план. Людей, конечно, можно понять: долги, безденежье, проблемы, отсутствие работы. Мы стали жестокими, нервными и даже агрессивными. Но мы же все родом из детства и если покопаться в душе, то мы найдем огонек добра, милосердия… Надо только постараться. Надо проснуться и увидеть Чудо… Да, мы отгородились друг от друга и уже не ждем Чудес… Я каждый год прихожу на службу в храм, в православное Рождество. В маленькую церковь, где не так много людей, но так красиво и спокойно. Для меня Бог – тепло в моей душе, подсказка, как и что делать… Рождество – праздник благословенный, когда должен наступить мир. Все же просто, но надо только осознать, что Иисус пришел к нам, чтобы спасти, направить нас… Сегодня наступило время добрых дел! Давайте вспомним о тех, кому мы так нужны и просто наберем их номер и скажем добрые слова. С Рождеством!»



Российский визажист Захар Гринов:

Фото визажиста Захара Гринова



«Мы совсем забыли о чудесах! Мы порой забываем даже благодарить ближнего. Когда и в какой момент мы потеряли чувство благодарности, способность видеть красоту мира, доброту людей и чудеса, которые происходят рядом с нами? Вот такие вопросы меня посещают на Рождество. Что я делаю? Иду в храм и разговариваю с Господом. И наступает на душе мир, спокойствие, умиротворение… И главное – сохранить это чувство в душе. Сложно – понимаю, но как без доброты и света прожить? С Рождеством Христовым! Счастья, здоровья и света в душе!»

Фото визажиста Захара Гринова

А я вот задала себе сегодня вопрос: а где рождается Бог? И мне «пришел» ответ! В стороне от шума мегаполиса и звона золотых монет… Вспомним, где родился Спаситель: В полутемном хлеву и в компании таких странных, но добрых людей, способных верить в Чудо! С Рождеством Христовым! Счастья, мои дорогие читатели!

Фото визажиста Захара Гринова

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости