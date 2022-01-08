Специалисты РКФ призвали не согревать замерзших на улице собак под горячим душем

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8 января 2022, 13:21

собака, pixabay.com

В пресс-службе Российской кинологической федерации призвали не помещать собаку под горячий душ, а также не размещать животное у батареи или обогревателя, если оно получило переохлаждение на улице.

В РКФ порекомендовали отнести питомца в теплое место, устроить его на сухой лежанке и укрыть одеялом. Можно предложить собаке теплую воду или бульон. На обмороженные участки тела следует наложить нетугую ватно-марлевую повязку.

Специалисты в беседе с Агентством городских новостей "Москва" уточнили, что сильное переохлаждение может вызвать у животного пневмонию, поэтому сразу после оказания первой помощи необходимо отвести питомца в ветеринарную клинику.

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