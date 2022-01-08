В России за сутки скончались 796 человек с COVID-19

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8 января 2022, 12:21

скорая помощь, Maksim Konstantinov/Global Look Press

За прошедшие сутки в России скончались 796 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, в частности, в Москве за минувшие 24 часа скончались 69 пациентов с коронавирусом нового типа, в Санкт-Петербурге – 63, в Московской области – 40. В общей сложности с начала пандемии жертвами заболевания в России стали 315 400 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что за сутки в РФ зарегистрировали 16 568 случаев заражения COVID-19.

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