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В России за сутки выявили 16 568 случаев заражения коронавирусом

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В России за сутки выявили 16 568 случаев заражения коронавирусом
тесты на COVID-19, Muammar Awad/XinHua

За минувшие сутки в России зарегистрировали 16 568 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в субботу, 8 января, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие 24 часа были выявлены в 84 регионах Российской Федерации. У 1 955 (11,8%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 10 634 603 случая заражения коронавирусом нового типа.

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