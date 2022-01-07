Канцлер Австрии Нехаммер заразился коронавирусом

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7 января 2022, 19:18 Источник: ORF

канцлер Австрии Карл Нехаммер, Martin Juen via www.imago-images/www.imago-images.de

Вечером в пятницу, 7 января, стало известно, что канцлер Австрии Карл Нехаммер получил положительный результат теста на коронавирус нового типа. Соответствующую информацию предоставили журналисты.

К настоящему моменту подробностями о состоянии Карла Нехаммера сотрудники средств массовой информации не располагают.

Напомним, 29 ноября 2021 года в Австрии был зарегистрирован первый случай заражения штаммом коронавируса нового типа "омикрон". Известно, что заболевшим являлся житель Тироля, который прибыл из Южной Африки.

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