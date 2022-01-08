С 1 июля срок оформления паспорта гражданина РФ сократится до пяти дней

С 1 июля текущего года оформление паспорта гражданина Российской Федерации будет осуществляться в течение пяти дней. Вышеуказанное положение содержится в приказе Министерства внутренних дел.
Согласно последней информации, данное нововведение, в частности, коснется паспорта гражданина РФ с электронным носителем.
Напомним, в соответствии с действующими нормами, паспорт, в случае подачи всех необходимых документов по месту жительства, оформляется в течение десяти дней. Во всех остальных случаях эта процедура может занять до тридцати суток.
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