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С 1 июля срок оформления паспорта гражданина РФ сократится до пяти дней

, 09:13 Источник: МВД

С 1 июля срок оформления паспорта гражданина РФ сократится до пяти дней
паспорт гражданина РФ, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

С 1 июля текущего года оформление паспорта гражданина Российской Федерации будет осуществляться в течение пяти дней. Вышеуказанное положение содержится в приказе Министерства внутренних дел.

Согласно последней информации, данное нововведение, в частности, коснется паспорта гражданина РФ с электронным носителем.

Напомним, в соответствии с действующими нормами, паспорт, в случае подачи всех необходимых документов по месту жительства, оформляется в течение десяти дней. Во всех остальных случаях эта процедура может занять до тридцати суток.

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