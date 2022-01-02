МВД: россияне не смогут иметь одновременно и цифровой, и бумажный паспорт

При получении цифрового внутреннего паспорта бумажный документ будет аннулирован, сообщила пресс-служба МВД России.
«Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорта. Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться»,- пояснил в интервью ТАСС собеседник в МВД.
Заграничного паспорта это не коснется: он останется бумажным.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что электронный внутренний паспорт до конца 2022 г. будет введен в трех регионах России — предположительно в Москве, Подмосковье и Республике Татарстан.
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