МВД: россияне не смогут иметь одновременно и цифровой, и бумажный паспорт

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2 января 2022, 10:44 Источник: ТАСС

Электронный паспорт, Russian Government/globallook.com

При получении цифрового внутреннего паспорта бумажный документ будет аннулирован, сообщила пресс-служба МВД России.

«Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорта. Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться»,- пояснил в интервью ТАСС собеседник в МВД.

Заграничного паспорта это не коснется: он останется бумажным.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что электронный внутренний паспорт до конца 2022 г. будет введен в трех регионах России — предположительно в Москве, Подмосковье и Республике Татарстан.

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