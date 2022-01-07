Травматологи Дедов и Катулин разъяснили принципы безопасного катания на тюбинге

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7 января 2022, 15:29

тюбинг, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Врач-ортопед, травматолог Сергей Дедов и спортивный врач Артем Катулин в рамках разговора с журналистами в пятницу, 7 января, рассказали о правилах безопасного катания на тюбинге в праздничные дни.

Сергей Дедов обратил внимание, что данное развлечение более травматично, чем катание на санках, поскольку движение трудно контролировать. Травматолог заметил, что для смягчения возможного удара лучше использовать перчатки и плотную экипировку. Кроме того, необходимо сгруппироваться и попытаться не падать на вытянутые руки. Врач также заметил, что кататься можно только в разрешенных местах.

Артем Катулин в беседе с RT подтвердил, что перед катанием следует научиться группироваться, поскольку именно отсутствие данного умения приводит к переломам и черепно-мозговым травмам. Спортивный врач порекомендовал надевать меховые шапки, строго соблюдать технику безопасности и следить за тем, чтобы здравый смысл преобладал над желанием развлечься.

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